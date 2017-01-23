Да, должны.

Сотрудники, занятые на вредных работах, обязаны проходить медосмотр (ч. 3 ст. 213 ТК РФ). Оплачивает их работодатель (ч. 8 ст. 213 ТК РФ). В частности, пройти медосмотр должны работники, которые управляют автомобилем (п. 1 ст. 20, п. 3 ст. 23 Федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ, п. 6 Порядка, утв. приказом Минздрава России от 15.12.14 № 835н). Причем не важно, как называется должность сотрудника. Если курьер развозит товары на автомобиле, допустить его к работе должен врач. Иначе возможен штраф на компанию до 130 тыс. рублей (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ).

Информацию о проведенном осмотре требуется отражать в путевом листе. Этот реквизит обязателен (подп. 2 п. 7 приказа Минтранса России от 18.09.08 № 152).