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23 января 24 просмотра

В штатном расписании есть должности водителя и курьера. Курьеры также ездят на служебном транспорте. Должны ли они проходить предрейсовые медосмотры?

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отвечает:

Да, должны.

Сотрудники, занятые на вредных работах, обязаны проходить медосмотр (ч. 3 ст. 213 ТК РФ). Оплачивает их работодатель (ч. 8 ст. 213 ТК РФ). В частности, пройти медосмотр должны работники, которые управляют автомобилем (п. 1 ст. 20, п. 3 ст. 23 Федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ, п. 6 Порядка, утв. приказом Минздрава России от 15.12.14 № 835н). Причем не важно, как называется должность сотрудника. Если курьер развозит товары на автомобиле, допустить его к работе должен врач. Иначе возможен штраф на компанию до 130 тыс. рублей (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ).

Информацию о проведенном осмотре требуется отражать в путевом листе. Этот реквизит обязателен (подп. 2 п. 7 приказа Минтранса России от 18.09.08 № 152).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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