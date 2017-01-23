Компания вправе оформить их в валюте.

В строке 7счета-фактуры надо записать наименование и код валюты из Общероссийского классификатора (подп. «м» п. 1 приложения 1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). Это не обязательно должен быть российский рубль. Если стоимость товаров в договоре в долларах и платить покупатель будет в этой валюте, составить счет-фактуру надо в долларах.

Что касается первички, то в статье 12 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ сказано, что все объекты учета измеряются в рублях. Из этого некоторые инспекторы делают вывод, что первичка тоже должна быть оформлена в рублях. Но в статье 12 закона № 402-ФЗ есть и другое правило — стоимость объектов в иностранной валюте надо пересчитать в рубли. Значит, компания вправе оформить документы в валюте. Но, чтобы не спорить, можно добавить в накладную графу со стоимостью в рублях.