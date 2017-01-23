Наши сайты
6 номеров в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№2
Январь

В свежем «Главбухе»

О новых КБК по взносам и старых остатках

Подписка
6 номеров в подарок!
№2
23 января 20 просмотров

Компания продает продукцию в Узбекистан. Договор оформлен в долларах США. Платит покупатель в той же валюте. Как оформлять накладные и счета-фактуры — в долларах или рублях?

Формы по теме

отвечает:

Компания вправе оформить их в валюте.

В строке 7счета-фактуры надо записать наименование и код валюты из Общероссийского классификатора (подп. «м» п. 1 приложения 1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). Это не обязательно должен быть российский рубль. Если стоимость товаров в договоре в долларах и платить покупатель будет в этой валюте, составить счет-фактуру надо в долларах.

Что касается первички, то в статье 12 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ сказано, что все объекты учета измеряются в рублях. Из этого некоторые инспекторы делают вывод, что первичка тоже должна быть оформлена в рублях. Но в статье 12 закона № 402-ФЗ есть и другое правило — стоимость объектов в иностранной валюте надо пересчитать в рубли. Значит, компания вправе оформить документы в валюте. Но, чтобы не спорить, можно добавить в накладную графу со стоимостью в рублях.

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме





Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Про налоговые споры. Новый опрос для бухгалтеров

Ваша компания участвовала в судебном налоговом споре (споре с фондом)?

Вы как бухгалтер участвовали в судебном налоговом споре (споре с фондом)?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.