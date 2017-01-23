Да, надо.

При уменьшении цены уже отгруженных товаров поставщик выставляет корректировочный счет-фактуру. На основании этого документа он вправе принять НДС с разницы к вычету (п. 13 ст. 171 НК РФ). Фирма уже получила деньги за поставку, но возвращать бонус покупателю не будет. Поскольку эту сумму компания направляет в счет следующей поставки, она получает предоплату.

Аванс облагается НДС. Налоговую базу надо определить в момент получения предоплаты. В данном случае — на дату подписания соглашения о скидке. Так же считают в Минфине (письмо от 27.10.15 № 03-07-11/61556). Чтобы начислить налог, надо составить авансовый счет-фактуру и зарегистрировать его в книге продаж.