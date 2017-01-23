Наши сайты
6 номеров в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№2
Январь

В свежем «Главбухе»

Готовы ли вы к проверкам

Подписка
6 номеров в подарок!
№2
23 января 1 просмотр

В прошлом квартале компания отгрузила покупателю продукцию. Он ее оплатил. В январе предоставили скидку на отгруженные товары, выставили корректировочный счет-фактуру и заявили вычет. Возвращать покупателю деньги не будут, на сумму скидки в 2017 году отгрузят товары. В итоге фирма останется должна покупателю. Надо начислять НДС на эту сумму?

Формы по теме

отвечает:

Да, надо.

При уменьшении цены уже отгруженных товаров поставщик выставляет корректировочный счет-фактуру. На основании этого документа он вправе принять НДС с разницы к вычету (п. 13 ст. 171 НК РФ). Фирма уже получила деньги за поставку, но возвращать бонус покупателю не будет. Поскольку эту сумму компания направляет в счет следующей поставки, она получает предоплату.

Аванс облагается НДС. Налоговую базу надо определить в момент получения предоплаты. В данном случае — на дату подписания соглашения о скидке. Так же считают в Минфине (письмо от 27.10.15 № 03-07-11/61556). Чтобы начислить налог, надо составить авансовый счет-фактуру и зарегистрировать его в книге продаж.

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме





Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Про налоговые споры. Новый опрос для бухгалтеров

Ваша компания участвовала в судебном налоговом споре (споре с фондом)?

Вы как бухгалтер участвовали в судебном налоговом споре (споре с фондом)?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.