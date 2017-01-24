Ежемесячные рентные платежи облагаются налогом. А НДФЛ в бюджет должен перечислять получатель ренты.

По договору получатель ренты передает имущество за определенную сумму или бесплатно (п. 1 ст. 585 ГК РФ). В данном случае директор передал квартиру за плату. К таким отношениям применяются правила о купле-продаже. А значит, единовременная выплата не облагается НДФЛ, так как директор владел квартирой более трех лет (п. 17.1 ст. 217 НК РФ, письмо Минфина России от 27.01.15 № 03-04-07/2785).

Ежемесячная рента не является доходом от продажи имущества. Поэтому к этим суммам освобождение от НДФЛ по пункту 17.1 статьи 217 НК РФ не применяется. Налог с ренты ее получатель должен перечислять сам. Налоговым агентом по НДФЛ могут быть только компания или индивидуальный предприниматель (п. 1 ст. 226 НК РФ). А руководитель заключил договор с «физиком». Платить НДФЛ каждый месяц не надо. Достаточно перечислить налог один раз в год (п. 4 ст. 228 НК РФ). Кроме того, в инспекцию по месту учета необходимо подать декларацию по форме 3-НДФЛ (п. 1 ст. 229 НК РФ).

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