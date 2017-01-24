Наши сайты
6 8 номеров в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№3
Февраль

В свежем «Главбухе»

Чего вы себя лишаете, не читая «Главбух» в интернете

Подписка
6 8 номеров в подарок!
№3
24 января 17 просмотров

Бывший директор компании заключил с «физиком» договор ренты. Передал ему в собственность свою квартиру, которой владел больше трех лет. Взамен директор получил единовременную выплату. Эта сумма не облагается НДФЛ. Но «физик» также перечисляет ежемесячные рентные платежи. Облагаются ли эти суммы НДФЛ? И если да, то кто должен перечислять налог в бюджет: плательщик или получатель ренты?

Формы по теме

отвечает:

Ежемесячные рентные платежи облагаются налогом. А НДФЛ в бюджет должен перечислять получатель ренты.

По договору получатель ренты передает имущество за определенную сумму или бесплатно (п. 1 ст. 585 ГК РФ). В данном случае директор передал квартиру за плату. К таким отношениям применяются правила о купле-продаже. А значит, единовременная выплата не облагается НДФЛ, так как директор владел квартирой более трех лет (п. 17.1 ст. 217 НК РФ, письмо Минфина России от 27.01.15 № 03-04-07/2785).

Ежемесячная рента не является доходом от продажи имущества. Поэтому к этим суммам освобождение от НДФЛ по пункту 17.1 статьи 217 НК РФ не применяется. Налог с ренты ее получатель должен перечислять сам. Налоговым агентом по НДФЛ могут быть только компания или индивидуальный предприниматель (п. 1 ст. 226 НК РФ). А руководитель заключил договор с «физиком». Платить НДФЛ каждый месяц не надо. Достаточно перечислить налог один раз в год (п. 4 ст. 228 НК РФ). Кроме того, в инспекцию по месту учета необходимо подать декларацию по форме 3-НДФЛ (п. 1 ст. 229 НК РФ).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме





Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Про налоговые споры. Новый опрос для бухгалтеров

Ваша компания участвовала в судебном налоговом споре (споре с фондом)?

Вы как бухгалтер участвовали в судебном налоговом споре (споре с фондом)?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.