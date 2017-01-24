Налог за ноябрь безопаснее рассчитать с кадастровой стоимости всего делового центра и с его части.

Налог на имущество с кадастровой стоимости рассчитывают в особом порядке. Если компания владела зданием неполный год, то налог определяют с учетом коэффициента. Он равен отношению числа полных месяцев, в течение которых здание находилось в собственности, к 12 месяцам. При этом месяц считается полным, если компания была собственником имущества хотя бы один день (письмо ФНС России от 23.03.15 № БС-4-11/4606@).

Право собственности подтверждает свидетельство. Формально в ноябре фирма владела двумя разными объектами — целым деловым центром и его половиной. И хотя адрес имущества не изменился, опрошенные нами специалисты Минфина считают, что налог надо заплатить с каждого объекта.

Расчет налога отражают в разделе 3 декларации (утв. приказом ФНС России от 24.11.11 № ММВ-7-11/895). Его заполняют на каждый объект. В данном случае их будет два — офисный центр и его доля. В строке 090 раздела 3 на целое здание надо записать 11/12, а на его часть — 2/12 (подп. 8 п. 6.2 приложения 3 к приказу № ММВ-7-11/895).

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