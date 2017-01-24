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ПФР передвинул сроки сдачи ежемесячного СЗВ‑М

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24 января 31 просмотр

Сотрудница несколько месяцев назад родила ребенка. Сейчас она хочет работать неполный день. Вправе ли фирма не предоставлять ей перерывы на кормление ребенка?

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отвечает:

Перерывы надо предоставить, если сотрудница будет работать больше трех часов в день.

Женщинам с ребенком до полутора лет, которые работают, предоставляются дополнительные перерывы на кормление малыша через каждые три часа (ч. 1 ст. 258 ТК РФ). Перерывы включают в рабочее время мамы и оплачивают в размере среднего заработка (ч. 4 ст. 258 ТК РФ). Если у работницы один ребенок в возрасте до полутора лет, перерыв должен составлять не менее 30 минут. Если детей больше — не менее одного часа.

Перерывы можно не предоставлять, только если мама будет работать в день три часа и меньше (ч. 1 ст. 258 ТК РФ). В остальных случаях компания не вправе отказывать сотруднице. Иначе трудинспекторы оштрафуют организацию на сумму до 50 тыс. рублей (ст. 5.27 КоАП РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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