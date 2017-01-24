Не позднее 13 яянваря. Предприниматель прекратил деятельность в течение года. А значит, сдать декларацию 3-НДФЛ необходимо в течение пяти рабочих дней со дня прекращения деятельности (п. 3 ст. 229 НК РФ).

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