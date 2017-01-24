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Пересдайте декларацию по транспортному налогу, если у вас есть фуры

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24 января 54 просмотра

Компания продает товары в розницу. Арендовала помещение под склад в соседнем поселке. Будет отгружать со склада продукцию. Установила систему видеонаблюдения и наняла сторожей. Надо ли регистрировать склад как обособленное подразделение?

отвечает:

Да, надо.

Обособленное подразделение — это любой территориально обособленный объект, на котором компания создала стационарные рабочие места (ст. 11 НК РФ). В данном случае на складе созданы рабочие места для сторожей, а склад расположен отдельно от компании. Значит, склад отвечает всем признакам обособленного подразделения. С этим согласен и Минфин (письмо от 18.08.15 № 03-02-07/1/47702).

Подразделение надо зарегистрировать в течение месяца со дня его создания (подп. 3 п. 2 ст. 23, п. 4 ст. 83 НК РФ). Для этого необходимо подать сообщение по форме С-09-3-1 в инспекцию по месту учета головного офиса (приложение 3 к приказу ФНС России от 09.06.11 № ММВ-7-6/362@). Налоговики сами направят сведения в ИФНС, где расположен склад.

Если подать сообщение позже срока, инспекторы вправе оштрафовать компанию на 200 рублей по статье 126 НК РФ. Так считает и ФНС (письмо от 27.02.14 № СА-4-14/3404). Правда, инспекторы на местах с этим не согласны и штрафуют на 10 тыс. рублей по статье 116 НК РФ. Судьи поддерживают инспекторов (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24.08.11 № А32-35211/2010).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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