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24 января 55 просмотров

Компания применят упрощенку с объектом «доходы минус расходы». Покупает товары у поставщика на общей системе. С ноября по взаимной договоренности поставщик вместо счетов-фактур стал передавать их реестр. Вправе ли фирма списать НДС, выделенный в стоимости товара?

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отвечает:

Да, вправе.

Поставщики вправе не составлять счета-фактуры, если покупатель не платит НДС, а обе стороны согласились отказаться от этих документов. Например, предусмотрели отказ в договоре поставки (подп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ). Поэтому для списания суммы налога на упрощенке счет-фактура необязателен. Это подтверждают и специалисты Минфина России (письмо от 05.09.14 № 03-11-06/2/44783).

Правда, отказ от этих документов не отменяет обязанности записать налог отдельно в графе 5 Книги учета, а не в составе стоимости товара или работ. Ведь НДС — это самостоятельный расход (подп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). В качестве основания для списания в графе 2 Книги учета надо записать номер и дату платежки или кассового чека.

Стоит также проверить, чтобы в первичке и платежке был выделен налог. Если компания оплатила товар через банк, то НДС надо записать в поле 24 «Назначение платежа». А если наличными, поставщик должен выделить налог в кассовом чеке и квитанции к приходнику. Иначе есть риск, что налоговики откажут в списании НДС в расходы.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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