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Минфин разъяснил, как выгодно учесть доходы и расходы

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24 января 21 просмотр

Компания арендовала помещение под кафе. Вода из-под крана ржавая, поэтому купили два водоочистителя. Вправе ли фирма списать стоимость приборов?

отвечает:

Да, вправе.

Компания напрямую использует водоочистители в своей деятельности — фильтрует воду для приготовления еды. А значит, эти расходы обоснованы и их можно учесть как материальные (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ).

Если стоимость приборов выше 100 тыс. рублей, то активы надо амортизировать (п. 1 ст. 257 НК РФ). Причем не важно, проверяла компания качество воды до установки фильтров или нет. Ведь чистая вода снизит риски заболеваний не только клиентов, но и самих сотрудников (п. 18 приказа Минздравсоцразвития России от 01.03.12 № 181н).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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