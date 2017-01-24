Да, вправе.

Компания напрямую использует водоочистители в своей деятельности — фильтрует воду для приготовления еды. А значит, эти расходы обоснованы и их можно учесть как материальные (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ).

Если стоимость приборов выше 100 тыс. рублей, то активы надо амортизировать (п. 1 ст. 257 НК РФ). Причем не важно, проверяла компания качество воды до установки фильтров или нет. Ведь чистая вода снизит риски заболеваний не только клиентов, но и самих сотрудников (п. 18 приказа Минздравсоцразвития России от 01.03.12 № 181н).