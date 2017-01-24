Наши сайты
6 8 номеров в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№3
Февраль

В свежем «Главбухе»

Подписка
6 8 номеров в подарок!
№3
24 января 7 просмотров

Перед декретом сотрудница взяла очередной отпуск, но родила ребенка раньше срока. После родов она принесла больничный и заявление на декретный отпуск. Надо ли оплатить пособие по беременности и родам за период очередного отпуска?

Формы по теме

отвечает:

Да, надо.

Если декретный отпуск выпал на время очередного, то сотрудница вправе перенести неиспользованные дни отпуска на другое время (ст. 124 ТК РФ). Например, на период после окончания отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. Для этого от сотрудницы надо получить заявление о переносе отпуска. А за период декрета надо выплатить пособие.

Если сотрудница родила раньше срока (в период от 22 до 30 недель беременности), то медицинская организация выдает больничный сроком на 156 дней (п. 49 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.11 № 624н). Назначить декретные надо в течение 10 календарных дней со дня получения заявления сотрудницы и листка нетрудоспособности (ст. 18 приказа Минздравсоцразвития России от 23.12.09 № 1012н), а перечислить пособие — в ближайший день, установленный для выдачи зарплаты (ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 29.12.06 № 255‑ФЗ).

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме





Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Про налоговые споры. Новый опрос для бухгалтеров

Ваша компания участвовала в судебном налоговом споре (споре с фондом)?

Вы как бухгалтер участвовали в судебном налоговом споре (споре с фондом)?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.