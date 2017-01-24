Да, надо.

Если декретный отпуск выпал на время очередного, то сотрудница вправе перенести неиспользованные дни отпуска на другое время (ст. 124 ТК РФ). Например, на период после окончания отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. Для этого от сотрудницы надо получить заявление о переносе отпуска. А за период декрета надо выплатить пособие.

Если сотрудница родила раньше срока (в период от 22 до 30 недель беременности), то медицинская организация выдает больничный сроком на 156 дней (п. 49 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.11 № 624н). Назначить декретные надо в течение 10 календарных дней со дня получения заявления сотрудницы и листка нетрудоспособности (ст. 18 приказа Минздравсоцразвития России от 23.12.09 № 1012н), а перечислить пособие — в ближайший день, установленный для выдачи зарплаты (ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 29.12.06 № 255‑ФЗ).