Да, сотруднице положен вычет за декабрь.

Сотрудница, у которой есть ребенок, вправе ежемесячно получать стандартный вычет в размере 1400 рублей при условии, что доход за год не превысил 350 тыс. рублей (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Работодатель предоставляет вычет на основании заявления сотрудницы с месяца рождения ребенка и до конца года, в котором ему исполнится 18 лет. При этом учится он или нет, не важно. Поэтому, несмотря на то что ребенок стал совершеннолетним еще в апреле, получать вычет работница вправе до конца года. Так же считают и чиновники (письмо Минфина России от 13.06.12 № 03-04-05/8–722).