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Вниманию сотрудников! Подайте в бухгалтерию заявление на социальные вычеты по НДФЛ

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24 января 46 просмотров

Сыну сотрудницы в апреле исполнилось 18 лет. В августе он поступил в вуз на дневное обучение, но в декабре его исключили из института. Доход сотрудницы еще не превысил 350 тыс. рублей. Предоставлять ли вычет за декабрь?

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отвечает:

Да, сотруднице положен вычет за декабрь.

Сотрудница, у которой есть ребенок, вправе ежемесячно получать стандартный вычет в размере 1400 рублей при условии, что доход за год не превысил 350 тыс. рублей (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Работодатель предоставляет вычет на основании заявления сотрудницы с месяца рождения ребенка и до конца года, в котором ему исполнится 18 лет. При этом учится он или нет, не важно. Поэтому, несмотря на то что ребенок стал совершеннолетним еще в апреле, получать вычет работница вправе до конца года. Так же считают и чиновники (письмо Минфина России от 13.06.12 № 03-04-05/8–722).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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