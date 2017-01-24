Надо заверить подписью каждую копию.
Компания вправе сшить копии нескольких документов, но заверить каждый из них все равно надо отдельно (письмо Минфина России от 07.08.14 № 03-02-Р3/39142).
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Надо заверить подписью каждую копию.
Компания вправе сшить копии нескольких документов, но заверить каждый из них все равно надо отдельно (письмо Минфина России от 07.08.14 № 03-02-Р3/39142).
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