Амортизационная группа основного средства с 2017 года определяется по новому ОКОФ. Чтобы не запутаться, сравните старые и новые коды по таблицам в рекомендации. Там же найдете совет, что делать, если имущество не поименовано в Классификации, и в каких случаях срок полезного использования меняют.

В налоговом учете имущество амортизируйте с учетом срока его полезного использования.

Срок полезного использования основного средства определите самостоятельно по таким правилам:

в первую очередь руководствуйтесь Классификацией, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. В этом документе основные средства в зависимости от срока их полезного использования объединены в 10 амортизационных групп и расположены в порядке возрастания срока полезного использования (п. 3 ст. 258 НК РФ). Чтобы определить срок полезного использования, найдите наименование основного средства в Классификации и посмотрите, к какой группе оно относится;

если основное средство не указано в Классификации, то установите срок его полезного использования на основании рекомендаций изготовителя и (или) технических условий.

Такие правила установлены пунктами 4 и 6 статьи 258 Налогового кодекса РФ.