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25 января 38 просмотров

Можно ли списать дебиторку, если организация-должник находится в другом городе и прошло три года с даты возникновения долга?

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отвечает:

Тот факт, что должник находится в другом городе, роли не играет. Чтобы экономически обосновать списание дебиторки для целей налога на прибыль, нужно признать долг безнадежным. В бухучете дебиторку спишите после истечения срока исковой давности или в других случаях, когда она становится нереальной для взыскания, например при ликвидации организации. Как списать безнадежную дебиторскую задолженность, читайте в рекомендации.

Факт возникновения дебиторской задолженности должен быть подтвержден документально (ч. 1 ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ).

Размер просроченной дебиторской задолженности определите по результатам инвентаризации и отразите в акте, например, по форме № ИНВ-17Инвентаризацию проводите по приказу руководителя (ф. ИНВ-22).

Чтобы списать дебиторскую задолженность, руководитель должен издать соответствующий приказ. Основанием для этого станут акт инвентаризации и бухгалтерская справка.

Об этом сказано в пункте 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности, письме УФНС России по г. Москве от 13 декабря 2006 г. № 20-12/109630.

К акту инвентаризации дебиторской задолженности приложите документы, подтверждающие ее возникновение, например:

  • договоры, в которых указаны сроки погашения обязательств контрагентами;
  • товарные накладные;
  • акты выполненных работ (оказанных услуг);
  • акты инвентаризации дебиторской задолженности на конец отчетного (налогового) периода.

Такой порядок следует из писем Минфина России от 8 апреля 2013 г. № 03-03-06/1/11347 и УФНС России по г. Москве от 13 апреля 2011 г. № 16-15/035618.1.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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