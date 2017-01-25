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25 января 19 просмотров

Удерживать ли НДФЛ со стоимости прививки, которую оплатила организация?

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отвечает:

НДФЛ со стоимости прививки удерживать не нужно, если выполняются три условия (подп. 10 ст. 217 НК РФписьмо Минфина России от 13 августа 2012 № 03-04-06/6-237):

  • у медучреждения есть лицензия;
  • компания оплатила вакцинацию за счет средств, оставшихся после уплаты налога на прибыль;
  • у компании есть документы, которые подтверждают проведение и оплату вакцинации.

Еще один довод против удержания НДФЛ со стоимости вакцинации – это то, что работодатель проводит вакцинацию в своих интересах, чтобы сотрудник не уходил на больничный. Сотрудники не получают экономической выгоды и дохода (ст. 41209 НК РФ). С каких выплат удерживать НДФЛ, читайте в рекомендации.

Чтобы принять решение, с каких выплат нужно удерживать НДФЛ, определите:

  • является ли ваша организация налоговым агентом по данному виду выплат;
  • какой статус имеет получатель дохода: резидент или нерезидент, а также источник полученного им дохода;
  • включен ли данный вид выплат в объект налогообложения.

Объектом налогообложения для резидентов являются как доходы, полученные от источников в России, так и доходы, полученные от источников за пределами России (п. 1 ст. 209 НК РФ). Объектом налогообложения для нерезидентов являются только доходы, полученные от источников в России (п. 1 ст. 209 НК РФ).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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