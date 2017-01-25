НДФЛ со стоимости прививки удерживать не нужно, если выполняются три условия (подп. 10 ст. 217 НК РФ, письмо Минфина России от 13 августа 2012 № 03-04-06/6-237):

у медучреждения есть лицензия;

компания оплатила вакцинацию за счет средств, оставшихся после уплаты налога на прибыль;

у компании есть документы, которые подтверждают проведение и оплату вакцинации.

Еще один довод против удержания НДФЛ со стоимости вакцинации – это то, что работодатель проводит вакцинацию в своих интересах, чтобы сотрудник не уходил на больничный. Сотрудники не получают экономической выгоды и дохода (ст. 41, 209 НК РФ). С каких выплат удерживать НДФЛ, читайте в рекомендации.

Чтобы принять решение, с каких выплат нужно удерживать НДФЛ, определите:

является ли ваша организация налоговым агентом по данному виду выплат;

какой статус имеет получатель дохода: резидент или нерезидент, а также источник полученного им дохода;

включен ли данный вид выплат в объект налогообложения.

Объектом налогообложения для резидентов являются как доходы, полученные от источников в России, так и доходы, полученные от источников за пределами России (п. 1 ст. 209 НК РФ). Объектом налогообложения для нерезидентов являются только доходы, полученные от источников в России (п. 1 ст. 209 НК РФ).