Сдавать учетную политику в налоговую не нужно, как и в Росстат. Этот документ не входит в состав бухгалтерской отчетности (ст. 14 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ, п. 5 ПБУ 4/99). Но об изменениях учетной политики надо сообщить в пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах (п. 16, 21 ПБУ 1/2008). В каком составе сдавать бухгалтерскую отчетность, читайте в рекомендации.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах и приложений к ним. Такой перечень установлен частью 1 статьи 14 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

В свою очередь приложениями к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах являются Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Отчет о целевом использовании средств и Пояснения, составленные в текстовой и (или) табличной формах.

Такой вывод следует из пунктов 2 и 4 приказа Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н и подтверждается письмом Минфина России от 23 мая 2013 г. № 03-02-07/2/18285.

Таким образом, в состав бухгалтерской отчетности входят следующие документы: