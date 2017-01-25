Да.

Компания вправе списать расходы на проживание сотрудника во время командировки (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ). По возвращении из командировки работник должен представить кассовые чеки или бланки строгой отчетности. Несмотря на то что сотрудник проживал в отеле меньше суток, эти расходы обоснованы. Правда, так как сотрудник заехал после 0 часов, отель вправе потребовать с работника плату только за половину суток (п. 23, 29 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 09.10.15 № 1085).

Если отель списал плату за полные сутки, компания вправе потребовать от отеля возместить разницу в цене. Если гостиница откажется вернуть деньги, то можно учесть всю сумму, выделенную в чеке или бланке. С этим, как мы выяснили, согласны налоговики. Ведь затраты организация списывает на основании документов отеля.

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