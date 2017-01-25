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25 января 25 просмотров

Компания направила сотрудника в командировку с 23 по 25 ноября. Работник выехал поздно вечером 23-го числа, а приехал в другой город в 5 часов утра 24 ноября. В тот же день заселился в гостиницу, чтобы отдохнуть с дороги, так как утром у него важные переговоры. Расчетный час в гостинице начинается с 12 часов дня, поэтому отель взял с работника плату за проживание с 23 по 24 ноября. Вправе ли фирма списать расходы за эту ночь?

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отвечает:

Да.

Компания вправе списать расходы на проживание сотрудника во время командировки (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ). По возвращении из командировки работник должен представить кассовые чеки или бланки строгой отчетности. Несмотря на то что сотрудник проживал в отеле меньше суток, эти расходы обоснованы. Правда, так как сотрудник заехал после 0 часов, отель вправе потребовать с работника плату только за половину суток (п. 23, 29 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 09.10.15 № 1085).

Если отель списал плату за полные сутки, компания вправе потребовать от отеля возместить разницу в цене. Если гостиница откажется вернуть деньги, то можно учесть всю сумму, выделенную в чеке или бланке. С этим, как мы выяснили, согласны налоговики. Ведь затраты организация списывает на основании документов отеля.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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