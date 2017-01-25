Нет, не надо.

Компания заплатила поставщику по договору и приняла упакованный товар. Значит, стоимость тары входит в цену сделки и компания получила ее небезвозмездно (п. 2 ст. 248 НК РФ). Поэтому рыночную стоимость тары не надо учитывать в доходах (п. 8 ст. 250 НК РФ). Выручку потребуется учесть, если компания продаст товары и стоимость упаковки выделит в документах отдельно (п. 1 ст. 248 НК РФ).

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