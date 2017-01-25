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Одной платежкой перечислили НДФЛ за разные годы

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25 января 21 просмотр

Компания закупает товары оптом, а затем продает в розницу. Товары приходят в упаковке: паллетах, коробках и пеналах. Эту тару отдельно фирма не оплачивает и поставщику не возвращает. Надо ли учесть ее в доходах?

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отвечает:

Нет, не надо.

Компания заплатила поставщику по договору и приняла упакованный товар. Значит, стоимость тары входит в цену сделки и компания получила ее небезвозмездно (п. 2 ст. 248 НК РФ). Поэтому рыночную стоимость тары не надо учитывать в доходах (п. 8 ст. 250 НК РФ). Выручку потребуется учесть, если компания продаст товары и стоимость упаковки выделит в документах отдельно (п. 1 ст. 248 НК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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