Мы считаем, что вправе, но не исключены споры с инспекторами.

Компания вправе оплатить наличными по одному договору не более 100 тыс. рублей (п. 6 Указания Банка России от 07.10.13 № 3073-У). В данном случае контракта с поставщиком нет. При оплате счета компания фактически заключает каждый раз новый договор (ст. 434 ГК РФ). Значит, лимит расчетов наличными надо соблюдать по каждому оплаченному счету (абз. 2 п. 6 Указания № 3073-У).

На практике инспекторы считают, что несколько оплаченных счетов — это один договор. И если общая сумма наличных расчетов по всем счетам превышает 100 тыс. рублей, то штрафуют компанию за нарушение кассовой дисциплины на 50 тыс. рублей (ст. 15.1 КоАП РФ).

Оспорить штраф удается в суде. Есть выигрышные решения. Аргументы следующие. Накладные не содержат информации о номере договора, а значит, каждая поставка — это отдельная сделка. Так как цена одной отгрузки не превышает 100 тыс. рублей, компания ничего не нарушает (постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.10.15 № 20АП-4351/2015).

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