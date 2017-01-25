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Как компании снижают налоги с помощью упрощенки

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25 января 35 просмотров

Компания оплачивает поставки из кассы. Единого договора, подписанного двумя сторонами, у нее нет. Поставщик выставляет счет, а фирма оплачивает по этому счету товар. Затем получает накладную вместе с продукцией. Сумма в каждом счете меньше 100 тыс. рублей. Но по всем счетам вместе получается больше. Вправе ли компания каждый отдельный счет оплачивать наличными?

отвечает:

Мы считаем, что вправе, но не исключены споры с инспекторами.

Компания вправе оплатить наличными по одному договору не более 100 тыс. рублей (п. 6 Указания Банка России от 07.10.13 № 3073-У). В данном случае контракта с поставщиком нет. При оплате счета компания фактически заключает каждый раз новый договор (ст. 434 ГК РФ). Значит, лимит расчетов наличными надо соблюдать по каждому оплаченному счету (абз. 2 п. 6 Указания № 3073-У).

На практике инспекторы считают, что несколько оплаченных счетов — это один договор. И если общая сумма наличных расчетов по всем счетам превышает 100 тыс. рублей, то штрафуют компанию за нарушение кассовой дисциплины на 50 тыс. рублей (ст. 15.1 КоАП РФ).

Оспорить штраф удается в суде. Есть выигрышные решения. Аргументы следующие. Накладные не содержат информации о номере договора, а значит, каждая поставка — это отдельная сделка. Так как цена одной отгрузки не превышает 100 тыс. рублей, компания ничего не нарушает (постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.10.15 № 20АП-4351/2015).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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