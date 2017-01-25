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Вниманию сотрудников! Подайте в бухгалтерию заявление на социальные вычеты по НДФЛ

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№3
25 января 20 просмотров

Учет у индивидуального предпринимателя. Сейчас принимают на работу нового сотрудника. До этого он нигде не работал, поэтому ИП должен завести трудовую книжку. Но бизнесмен сейчас уехал в отпуск. Вернется только в конце января. Вправе ли главный бухгалтер сделать записи на титульном листе трудовой?

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отвечает:

Да, вправе.

Предприниматель делает записи в книжках сотрудников, если является работодателем (ст. 20, 66 ТК РФ). Но бизнесмен вправе назначить в приказе ответственного, который будет вести, выдавать и хранить документы сотрудников (п. 45 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.03 № 225). Например, это может быть главный бухгалтер.

Титульный лист визирует сотрудник, ответственный за ведение книжек. Это следует из порядка заполнения бланков (п. 2.2 Инструкции, утв. постановлением Минтруда России от 10.10.03 № 69). Если титульный лист заполняет главбух, то рядом с подписью надо записать должность, а также фамилию и инициалы сотрудника (п. 3.22 ГОСТ Р 6.30–2003, утв. постановлением Госстандарта России от 03.03.03 № 65). Это нам подтвердили в Роструде.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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