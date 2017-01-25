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25 января 20 просмотров

Работник получает высшее образование в частном вузе, у которого нет государственной аккредитации. Директор разрешил компенсировать сотруднику проезд от дома до вуза, чтобы тот сдал экзамены. Надо ли начислить со стоимости проезда НДФЛ, если институт не аккредитован?

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отвечает:

Да, надо.

НДФЛ не облагаются только гарантированные законом компенсации (п. 3 ст. 217 НК РФ). В частности, компания обязана компенсировать работникам проезд к месту учебы и обратно один раз в год, если сотрудник получает высшее образование впервые, учится заочно, а вуз прошел государственную аккредитацию (ч. 3 ст. 173 ТК РФ). Фирма компенсирует проезд на учебу в неаккредитованный вуз. А значит, такие выплаты являются доходом работника. С них надо удержать НДФЛ. С этим согласны специалисты Минфина и ФСС (письма от 01.09.15 № 03-04-06/50182, от 17.11.11 № 14-03-11/08–13985).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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