Да, надо.

НДФЛ не облагаются только гарантированные законом компенсации (п. 3 ст. 217 НК РФ). В частности, компания обязана компенсировать работникам проезд к месту учебы и обратно один раз в год, если сотрудник получает высшее образование впервые, учится заочно, а вуз прошел государственную аккредитацию (ч. 3 ст. 173 ТК РФ). Фирма компенсирует проезд на учебу в неаккредитованный вуз. А значит, такие выплаты являются доходом работника. С них надо удержать НДФЛ. С этим согласны специалисты Минфина и ФСС (письма от 01.09.15 № 03-04-06/50182, от 17.11.11 № 14-03-11/08–13985).

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