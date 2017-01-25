Да, надо.

Компания вправе принять к вычету НДС, уплаченный на таможне при ввозе товара в Россию. Вычет компания заявляет на основании таможенной декларации. Ее номер нужно записать в графе 3 книги покупок (подп. «е» п. 6 приложения 4 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). В графу 16 книги покупок нужно записать сумму НДС в рублях. А в графу 15 — стоимость товара в валюте (включая НДС). Если компания приобретает товары за валюту, то в графе 14 надо записать ее наименование и код. При расчетах в евро — код 978 (Классификатор, утв. постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 № 405‑ст).

Для заполнения книги покупок не важно, что покупатель вместо оплаты оказал услуги иностранному контрагенту. Графу 14 надо заполнить и при безденежных расчетах (письмо УФНС России по г. Москве от 13.11.15 № 24–15/121141@).