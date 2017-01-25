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25 января 21 просмотр

Компания заключила договор на покупку производственного оборудования с иностранным поставщиком. Стоимость актива в контракте установлена в евро. Но взамен оплаты фирма окажет контрагенту услуги на сумму, равную стоимости оборудования. При ввозе компания платит НДС, заявляет его к вычету. Надо ли заполнять код валюты в графу 14 книги покупок?

отвечает:

Да, надо.

Компания вправе принять к вычету НДС, уплаченный на таможне при ввозе товара в Россию. Вычет компания заявляет на основании таможенной декларации. Ее номер нужно записать в графе 3 книги покупок (подп. «е» п. 6 приложения 4 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). В графу 16 книги покупок нужно записать сумму НДС в рублях. А в графу 15 — стоимость товара в валюте (включая НДС). Если компания приобретает товары за валюту, то в графе 14 надо записать ее наименование и код. При расчетах в евро — код 978 (Классификатор, утв. постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 № 405‑ст).

Для заполнения книги покупок не важно, что покупатель вместо оплаты оказал услуги иностранному контрагенту. Графу 14 надо заполнить и при безденежных расчетах (письмо УФНС России по г. Москве от 13.11.15 № 24–15/121141@).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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