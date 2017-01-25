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25 января 34 просмотра

Учет у предпринимателя на вмененке. Он зарегистрирован в фондах как работодатель. Но в декабре все сотрудники уволились. Вправе ли бизнесмен уменьшить налог за четвертый квартал на фиксированные взносы?

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отвечает:

Нет, не вправе. Уменьшить ЕНВД на взносы за себя предприниматель сможет только со следующего квартала при условии, что не наймет работников.

Предприниматель, который заключает с «физиком» трудовой или гражданско-правовой договор, регистрируется в фондах как работодатель. В ПФР надо зарегистрироваться в течение 30 календарных дней с момента заключения первого контракта (п. 1 ст. 11 Федерального закона от 15.12.01 № 167-ФЗ, п. 21 приложения к постановлению ПФР от 13.10.08 № 296п). В ФСС — в течение 10 календарных дней (ст. 6 Федерального закона от 24.07.98 № 125‑ФЗ). Если бизнесмен уволит всех сотрудников, сниматься с учета в ФСС и ПФР он не обязан.

Вмененный налог можно уменьшить на взносы, которые предприниматель перечислил за себя (если работает один) или за своих сотрудников. В последнем случае налог можно уменьшить не более чем на 50 процентов (подп. 1 п. 2, п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ). Порядок уменьшения зависит от того, заключал ли бизнесмен договоры с работниками в течение квартала. А вот зарегистрирован он в фондах в качестве работодателя или нет, значения не имеет (письмо ФНС России от 17.10.13 № ЕД-4-3/18595).

Договоры с сотрудниками бизнесмен расторг только в декабре. А значит, налог за четвертый квартал он вправе уменьшить только на взносы, уплаченные за работников (письмо Минфина России от 23.05.13 № 03-11-11/18505). Если в следующем квартале предприниматель не будет заключать договоры и выплачивать вознаграждения, он сможет уменьшать ЕНВД на фиксированные взносы, которые платит за себя.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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