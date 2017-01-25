Если компания готова спорить, то НДС можно не восстанавливать.

Компания вправе сразу принимать НДС к вычету, даже если в будущем использует товары в операциях, не облагаемых налогом. Например, передает товар детскому саду (подп. 12 п. 1 ст. 146 НК РФ). Но, если компания стала использовать активы в необлагаемых операциях, налог надо восстановить (подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ). Причем в Минфине считают, что сделать это необходимо, даже если расходы на покупку товаров не превысили 5 процентов от общей суммы затрат (письмо от 20.07.15 № 03-07-15/41623). То есть правило «пяти процентов» не действует, если компания восстанавливает НДС.

С позицией чиновников можно поспорить. Правила раздельного учета установлены пунктом 4 статьи 170 НК РФ и дополняют все остальные пункты этой статьи. О порядке восстановления НДС сказано в пункте 3 статьи 170 НК РФ. Значит, эти правила надо применять в совокупности. То есть компания вправе не восстанавливать НДС, если расходы от необлагаемой деятельности не превышают 5 процентов от общей суммы расходов. Правда, такие аргументы срабатывают только в суде (постановление Арбитражного суда Московского округа от 04.08.15 № Ф05-9685/2015).