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25 января 10 просмотров

В коллективном договоре предусмотрена единовременная денежная компенсация «с целью повышения реального уровня зарплаты и поддержания покупательной способности работников». Такая выплата заменяет индексацию зарплаты. Вправе ли фирма учесть ее в расходах? Надо ли удерживать НДФЛ?

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отвечает:

Фирма вправе учесть компенсацию в расходах, а НДФЛ надо начислить.

Компания не вправе учитывать расходы, перечисленные в статье 270 НК РФ. В частности, компенсации в связи c повышением цен (п. 25 ст. 270 НК РФ). Выплата компании к таким расходам не относится. Во-первых, она связана с режимом работы и условиями труда. Во-вторых, условие о выплате есть в коллективном договоре. Поэтому фирма вправе списать компенсацию как расходы на оплату труда (ст. 255 НК РФ). Так же считают в Минфине (письмо от 21.10.15 № 03-03-06/60207).

С выплаты потребуется удержать НДФЛ (ст. 209 НК РФ).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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