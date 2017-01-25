Фирма вправе учесть компенсацию в расходах, а НДФЛ надо начислить.

Компания не вправе учитывать расходы, перечисленные в статье 270 НК РФ. В частности, компенсации в связи c повышением цен (п. 25 ст. 270 НК РФ). Выплата компании к таким расходам не относится. Во-первых, она связана с режимом работы и условиями труда. Во-вторых, условие о выплате есть в коллективном договоре. Поэтому фирма вправе списать компенсацию как расходы на оплату труда (ст. 255 НК РФ). Так же считают в Минфине (письмо от 21.10.15 № 03-03-06/60207).

С выплаты потребуется удержать НДФЛ (ст. 209 НК РФ).