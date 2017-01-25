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Вниманию сотрудников! Подайте в бухгалтерию заявление на социальные вычеты по НДФЛ

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25 января 13 просмотров

Компания планирует продавать мясную продукцию собственного производства на ярмарках выходного дня. Торговый сбор платить не будут. Вправе ли она не вставать на учет как плательщики сбора?

отвечает:

Необходимо встать на учет.

Сбор вправе не платить компании, которые реализуют товар на рынках выходного дня (подп. 2 п. 1 ст. 3 Закона г. Москвы от 17.12.14 № 62). Это исключение из общего правила, которое требует платить сбор от всех столичных продавцов (п. 1 ст. 411 НК РФ). Но кодекс не предусматривает освобождение льготников от постановки на учет (письмо ФНС России от 05.11.15 № СД-4-3/19256@).

Не позднее пяти рабочих дней с начала ведения новой деятельности надо подать в  инспекцию уведомление (утв. приказом ФНС России от 22.06.15 № ММВ-7-14/249@). Если не подать уведомление, компанию могут оштрафовать на 200 рублей (письмо ФНС России от 18.08.15 № СА-4-7/14604).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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