Необходимо встать на учет.

Сбор вправе не платить компании, которые реализуют товар на рынках выходного дня (подп. 2 п. 1 ст. 3 Закона г. Москвы от 17.12.14 № 62). Это исключение из общего правила, которое требует платить сбор от всех столичных продавцов (п. 1 ст. 411 НК РФ). Но кодекс не предусматривает освобождение льготников от постановки на учет (письмо ФНС России от 05.11.15 № СД-4-3/19256@).

Не позднее пяти рабочих дней с начала ведения новой деятельности надо подать в инспекцию уведомление (утв. приказом ФНС России от 22.06.15 № ММВ-7-14/249@). Если не подать уведомление, компанию могут оштрафовать на 200 рублей (письмо ФНС России от 18.08.15 № СА-4-7/14604).