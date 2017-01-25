В данном случае платить налог надо с площади торгового места.

Площадь зала и места для расчета единого налога определяют по инвентаризационным и правоустанавливающим документам. В этом случае это договор аренды. В контракте должны быть записаны характеристики помещения, позволяющие определить, какое имущество компания получила в пользование (ст. 607 ГК РФ). Если из договора следует, что фирма арендует не часть торгового зала, а помещение с другим назначением, то налог рассчитывают с площади торгового места (п. 3 ст. 346.29 НК РФ).