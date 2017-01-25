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25 января 22 просмотра

Компания планирует арендовать в торговом центре часть пристройки площадью 15 кв. метров. Вдоль стены помещения выставят витрины с товаром. Также в помещении будет место для кассира и продавца. Как рассчитывать ЕНВД в этом случае — с площади торгового зала или с площади торгового места? По договору фирма арендует часть вспомогательного помещения.

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отвечает:

В данном случае платить налог надо с площади торгового места.

Площадь зала и места для расчета единого налога определяют по инвентаризационным и правоустанавливающим документам. В этом случае это договор аренды. В контракте должны быть записаны характеристики помещения, позволяющие определить, какое имущество компания получила в пользование (ст. 607 ГК РФ). Если из договора следует, что фирма арендует не часть торгового зала, а помещение с другим назначением, то налог рассчитывают с площади торгового места (п. 3 ст. 346.29 НК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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