Да, надо исправить недочеты, иначе трудинспекторы могут потребовать устранить нарушения. Кроме того, не исключен штраф в сумме до 50 тыс. рублей (ст. 5.27 КоАП РФ).
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, надо исправить недочеты, иначе трудинспекторы могут потребовать устранить нарушения. Кроме того, не исключен штраф в сумме до 50 тыс. рублей (ст. 5.27 КоАП РФ).
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