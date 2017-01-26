Что делать с испорченной трудовой книжкой?

Ее надо вернуть сотруднику.
Если работник не заберет документ, бланк надо хранить вместе с невостребованными трудовыми книжками не менее 75 лет (приказ Минкультуры России от 25.08.10 № 558).
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Ее надо вернуть сотруднику.
Если работник не заберет документ, бланк надо хранить вместе с невостребованными трудовыми книжками не менее 75 лет (приказ Минкультуры России от 25.08.10 № 558).
Все изменения в законодательстве для бухгалтера
Почему ваша компания не переходит на электронные счета-фактуры и первичку?
Профессиональная справочная система для бухгалтеровПолучить демодоступ
Сервис по расчету и оформлению выплат работникамПопробовать бесплатно
Самые важные события, материалы и изменения в законе