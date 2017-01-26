Да, сведения о высшем образовании нужно вписать через запятую в строку «Образование». Зачеркивать имеющиеся записи не надо. В строку «Профессия, специальность» повторно сведения о той же специальности вносить не надо.
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, сведения о высшем образовании нужно вписать через запятую в строку «Образование». Зачеркивать имеющиеся записи не надо. В строку «Профессия, специальность» повторно сведения о той же специальности вносить не надо.
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