Вправе, но не исключены споры с налоговиками.

Перечень затрат на упрощенке ограничен, и в нем нет расходов на покупку напольных покрытий (п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Поэтому опрошенные нами специалисты Минфина считают, что предприниматель не вправе списать стоимость таких товаров. В то же время такие покупки можно отнести к материальным расходам (подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Ведь бизнесмен приобрел покрытие, чтобы повысить комфорт покупателей зимой, а значит, увеличить продажи магазина. Для подтверждения расходов потребуются накладные, товарные чеки или другая первичка.