Надо записать 28 дней отпуска.

Минимальный срок ежегодного оплачиваемого отпуска для всех работников — 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). Сотрудник вправе отгулять все эти дни независимо от режима и места работы, должности или формы оплаты труда (абз. 6 ч. 1 ст. 21 ТК РФ).

При неполном дне сотрудник получит отпускные меньше, чем остальные работники. Ведь их считают из заработка, который уже учитывает сокращенный график. Но компания не вправе уменьшать число дней отпуска пропорционально графику неполной недели.

Из общего правила есть одно исключение. Если компания заключила срочный трудовой договор на период менее двух месяцев или на выполнение сезонных работ. В этом случае работнику положено два дня отпуска за каждый месяц работы (ст. 291, 295 ТК РФ).