Да, если расходы на выданные займы не превышают 5 процентов в общей сумме затрат.

Компания обязана вести раздельный учет, если совершает операции, облагаемые и не облагаемые НДС (п. 4 ст. 170 НК РФ). Входной налог по расходам для двух видов деятельности надо распределить. Пропорцию компания определяет сама. Ту часть налога, которая относится к операциям, не облагаемым НДС, компания не вправе заявить к вычету (абз. 2 п. 4 ст. 170 НК РФ). Чиновники требуют вести раздельный учет НДС и по общехозяйственным расходам — аренде, коммунальным платежам, услугам охраны и т. п. (письмо Минфина России от 02.04.09 № 03-07-07/27).

От раздельного учета можно отказаться, если расходы на операции, освобожденные от НДС, не превышают 5 процентов от общей суммы расходов за квартал. Тогда весь налог, в том числе с общехозяйственных расходов, можно поставить к вычету (абз. 7 п. 4 ст. 170 НК РФ).