Счет-фактуру надо зарегистрировать и в книге продаж, и в журнале учета. В первом регистре отразить НДС со своих товаров, во втором — с комиссионных.

Счета-фактуры, выставленные при отгрузке, нужно зарегистрировать только в книге продаж. А при реализации комиссионных товаров посредники регистрируют документы только в журнале (п. 1 приложения 3 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). Если посредник в одном счете-фактуре отражает и свои, и комиссионные товары, то зарегистрировать документ следует сразу в двух регистрах: и в книге продаж, и в части 1 журнала учета.

НДС из счета-фактуры надо разделить между книгой продаж и журналом учета. То есть в графе 17 книги продаж записать НДС только со своих товаров, а в графе 15 части 1 журнала — налог только с комиссионных. В графе 13б книги продаж и графе 14 части 1 журнала учета необходимо записать итоговую стоимость всех товаров из графы 9 счета-фактуры. Так рекомендуют действовать и налоговики (письмо ФНС России от 08.12.15 № ЕД-4-15/21535).