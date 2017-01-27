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27 января 21 просмотр

Компания продает как свои товары, так и по договору комиссии. На реализацию собственного и комиссионного товара выставляет один счет-фактуру. Как зарегистрировать документ в книге продаж и журнале учета счетов-фактур?

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отвечает:

Счет-фактуру надо зарегистрировать и в книге продаж, и в журнале учета. В первом регистре отразить НДС со своих товаров, во втором — с комиссионных.

Счета-фактуры, выставленные при отгрузке, нужно зарегистрировать только в книге продаж. А при реализации комиссионных товаров посредники регистрируют документы только в журнале (п. 1 приложения 3 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). Если посредник в одном счете-фактуре отражает и свои, и комиссионные товары, то зарегистрировать документ следует сразу в двух регистрах: и в книге продаж, и в части 1 журнала учета.

НДС из счета-фактуры надо разделить между книгой продаж и журналом учета. То есть в графе 17 книги продаж записать НДС только со своих товаров, а в графе 15 части 1 журнала — налог только с комиссионных. В графе 13б книги продаж и графе 14 части 1 журнала учета необходимо записать итоговую стоимость всех товаров из графы 9 счета-фактуры. Так рекомендуют действовать и налоговики (письмо ФНС России от 08.12.15 № ЕД-4-15/21535).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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