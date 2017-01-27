Фирма вправе не восстанавливать НДС.

При покупке товара компания планировала его использовать в деятельности, облагаемой НДС. А значит, у компании возникло право на вычет. Перечень оснований, когда надо восстановить НДС, назван в пункте 3 статьи 170 НК РФ. В списке нет утилизации товара в связи с истечением срока годности. В Минфине также считают, что можно не восстанавливать налог, если компания утилизировала активы в целях обеспечения безопасности (письмо от 23.08.13 № 03-07-11/34617). Правда, из документов должно быть видно, что выбытие активов не связано с реализацией или безвозмездной передачей (п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.14 № 33). Например, если у товара закончился срок годности, надо оформить акт ТОРГ-16.