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27 января 52 просмотра

У компании розничная торговля. Продает продовольственные товары. Надо ли восстанавливать НДС со стоимости товаров, списываемых в связи с истечением срока их годности?

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отвечает:

Фирма вправе не восстанавливать НДС.

При покупке товара компания планировала его использовать в деятельности, облагаемой НДС. А значит, у компании возникло право на вычет. Перечень оснований, когда надо восстановить НДС, назван в пункте 3 статьи 170 НК РФ. В списке нет утилизации товара в связи с истечением срока годности. В Минфине также считают, что можно не восстанавливать налог, если компания утилизировала активы в целях обеспечения безопасности (письмо от 23.08.13 № 03-07-11/34617). Правда, из документов должно быть видно, что выбытие активов не связано с реализацией или безвозмездной передачей (п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.14 № 33). Например, если у товара закончился срок годности, надо оформить акт ТОРГ-16.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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