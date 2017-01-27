Нет, но стоит попросить поставщика исправить счет-фактуру.

Номер таможенной декларации — обязательный реквизит счета-фактуры при продаже импортных товаров. Этот номер надо записать в графе 13 книги покупок (подп. «р» п. 6 приложения 4 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). А сведения из книги перенести в строку 150 раздела 8 декларации по НДС (п. 45 приложения 2 к приказу ФНС России от 29.10.14 № ММВ-7-3/558@).

Счет-фактура с ошибочным номером не лишает покупателя права на вычет НДС (письмо Минфина России от 18.02.11 № 03-07-09/06). Во-первых, компания не обязана проверять номера таможенных деклараций, которые контрагент поставил в счетах-фактурах. Во-вторых, ошибочный номер не мешает инспекторам идентифицировать стороны сделки, наименование товара и его стоимость, ставку и сумму налога.

Несмотря на аргументы в защиту, у компании есть причина попросить поставщика исправить счет-фактуру. Некоторые налоговики на местах снимают вычеты, если номер таможенной декларации неверный, а добиться вычетов удается только через суд (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 17.07.15 № Ф08-2928/2015).