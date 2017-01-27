Раздел 7 декларации надо заполнить, а документы по сделке безопаснее сдать вместе с отчетом.

Работы по сохранению объектов культурного наследия не облагаются НДС. Хотя компания не составляет счета-фактуры, операции надо отразить в разделе 7 декларации (утв. приказом ФНС России от 29.10.14 № ММВ-7-3/558@). В графу 1 записать код вида операции 1010246, в графе 2 — выручку за работы, а в графе 3 — стоимость материалов, потраченных на выполнение работ.

Реализация работ освобождена от НДС, если компания представит в инспекцию справку о том, что здание относится к объектам культурного наследия, и копию договора на выполнение работ (подп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ). Но в кодексе не сказано, в какие сроки надо представить эти документы. Чтобы избежать споров, безопаснее сдать их вместе с декларацией.