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Перемены в работе, которые готовят чиновники и законодатели

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27 января 26 просмотров

Компания выполняет реконструкцию памятников. Эти операции не облагаются НДС на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 НК РФ. Вправе ли она не записывать эти операции в разделе 7 декларации по НДС? Надо ли сдавать вместе с декларацией документы, подтверждающие право на освобождение от налога?

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отвечает:

Раздел 7 декларации надо заполнить, а документы по сделке безопаснее сдать вместе с отчетом.

Работы по сохранению объектов культурного наследия не облагаются НДС. Хотя компания не составляет счета-фактуры, операции надо отразить в разделе 7 декларации (утв. приказом ФНС России от 29.10.14 № ММВ-7-3/558@). В графу 1 записать код вида операции 1010246, в графе 2 — выручку за работы, а в графе 3 — стоимость материалов, потраченных на выполнение работ.

Реализация работ освобождена от НДС, если компания представит в инспекцию справку о том, что здание относится к объектам культурного наследия, и копию договора на выполнение работ (подп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ). Но в кодексе не сказано, в какие сроки надо представить эти документы. Чтобы избежать споров, безопаснее сдать их вместе с декларацией.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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