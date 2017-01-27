Инспекция не вправе продлить срок камералки.

Инспекция проводит камеральную проверку в течение трех месяцев после сдачи декларации. Это прямо следует из пункта 2 статьи 88 НК РФ. Кодекс не разрешает переносить или приостанавливать этот срок. Проверяющие могут приостановить только выездную проверку (п. 9 ст. 89 НК РФ). Например, если надо провести экспертизу, истребовать документы у контрагентов и пр. Общий срок, на который можно задержать ревизию, не может превышать шести месяцев. В исключительных случаях — еще на три месяца, если инспекция не успела получить документы из-за рубежа (абз. 8 п. 9 ст. 89 НК РФ).