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27 января 37 просмотров

За второй квартал 2014 года компания сдала декларацию по НДС. А на проверке представила всю первичку и счета-фактуры. Сейчас обнаружила, что переплатила налог, так как неверно посчитала долю вычетов при раздельном учете. Планируют уточнить декларацию. В 2015 году фирма переехала. Сдает уточненку в другую инспекцию. Надо ли повторно сдавать первичку и счета-фактуры вместе с отчетностью?

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отвечает:

Вместе с отчетностью сдавать документы не надо.

Если компания подала уточненку через два года после сдачи первичной декларации, то налоговики вправе потребовать документы, которые подтверждают уменьшение налога (п. 8.3 ст. 88 НК РФ). То есть компания вправе представить только документы, которые подтверждают изменение НДС. Например, расчет доли вычетов.

Первичку и счета-фактуры повторно сдавать не требуется, так как эти документы компания раньше представляла на камералке (п. 5 ст. 93 НК РФ). Налоговая служба является единой системой, поэтому инспекция может получить бумаги по месту прежней регистрации компании. Повторный запрос допустим лишь в двух случаях. Первый — если это связано с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, например пожара. Второй — если ранее компания представила подлинники документов, а инспекция их вернула.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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