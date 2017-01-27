Вместе с отчетностью сдавать документы не надо.

Если компания подала уточненку через два года после сдачи первичной декларации, то налоговики вправе потребовать документы, которые подтверждают уменьшение налога (п. 8.3 ст. 88 НК РФ). То есть компания вправе представить только документы, которые подтверждают изменение НДС. Например, расчет доли вычетов.

Первичку и счета-фактуры повторно сдавать не требуется, так как эти документы компания раньше представляла на камералке (п. 5 ст. 93 НК РФ). Налоговая служба является единой системой, поэтому инспекция может получить бумаги по месту прежней регистрации компании. Повторный запрос допустим лишь в двух случаях. Первый — если это связано с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, например пожара. Второй — если ранее компания представила подлинники документов, а инспекция их вернула.