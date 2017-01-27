Безопаснее выставить счет-фактуру на аванс по аренде.

Компания получила деньги за аренду раньше, чем оказала услуги. Поэтому такой платеж можно считать авансовым. По мнению Минфина, авансовый счет-фактуру можно не оформлять, если между предоплатой и отгрузкой прошло менее пяти календарных дней (письмо Минфина России от 12.10.11 № 03-07-14/99). В других случаях надо выставить счет-фактуру в течение пяти календарных дней с даты поступления средств (п. 3 ст. 168 НК РФ). Если составить в конце месяца только отгрузочный счет-фактуру, есть риск, что инспекторы доначислят НДС с каждой предоплаты, а вычеты не примут. Кроме того, за отсутствие счетов-фактур инспекторы могут оштрафовать на 10 тыс. рублей по статье 120 НК РФ.

Компания, которая готова спорить, вправе не выставлять авансовые счета-фактуры. Аргументы следующие. Платеж поступил в том же квартале, в котором компания оказала услуги. Значит, аванса нет и оформлять счет-фактуру на предоплату не требуется. Но доказать такую позицию получится скорее всего только в суде (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.04.13 № А40-86167/12-108-111).