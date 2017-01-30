Нет, не вправе.

Приходники, расходники и кассовую книгу безопаснее оформлять на бланках из постановления Госкомстата России от 18 августа 1998 г. № 88. То же самое касается и документов для ККТ. Например, актов КМ-2 и КМ-3. Их тоже нужно вести по унифицированным формам (постановление Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. № 132). Но если начнете использовать онлайн-кассу, от такой первички ФНС разрешает отказаться.

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