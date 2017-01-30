Да, вправе, если машину продает обычный гражданин.

В такой ситуации не надо соблюдать лимит наличных расчетов, который составляет 100 000 руб. по одному договору (п. 6 Указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У). Если продавец — компания или предприниматель, то расплатиться за автомобиль из кассы можно лишь в пределах 100 000 руб. Оставшуюся сумму надо перечислить продавцу на расчетный счет. Иначе за нарушение лимита наличных расчетов налоговики оштрафуют на 40 000 руб. не только покупателя, но и продавца (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ).

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