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Ответы на три срочных вопроса об упрощенке

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30 января 20 просмотров

У компании есть грузовики с разрешенной массой свыше 12 тонн. Она платит сбор за вред автодорогам. Оператор не выдает акты или другие документы с подписями. Все сведения есть только в личном кабинете на сайте platon.ru. Какие документы подтверждают расходы?

отвечает:

Расходы подтверждают документы от оператора со сведениями о начисленном сборе и путевой лист.

Новую плату за вред автодорогам компания вправе списать в расходы (письмо Минфина России от 06.10.15 № 03-11-11/57133). Подтвердят такие траты документы, перечисленные в Положении, утвержденном постановлением Правительства РФ от 14.06.13 № 504 . Это платежка на перечисление дорожного сбора, отчет или квитанция оператора с данными о начисленном и списанном сборе и маршруте движения. Кроме того, нужен путевой лист с маршрутом следования автомобиля.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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