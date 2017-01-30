Расходы подтверждают документы от оператора со сведениями о начисленном сборе и путевой лист.

Новую плату за вред автодорогам компания вправе списать в расходы (письмо Минфина России от 06.10.15 № 03-11-11/57133). Подтвердят такие траты документы, перечисленные в Положении, утвержденном постановлением Правительства РФ от 14.06.13 № 504 . Это платежка на перечисление дорожного сбора, отчет или квитанция оператора с данными о начисленном и списанном сборе и маршруте движения. Кроме того, нужен путевой лист с маршрутом следования автомобиля.