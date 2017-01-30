Доходы надо отразить по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки, увеличенному на 6 процентов.

Доход в валюте пересчитывают по курсу на дату продажи-отгрузки продукции или иную дату перехода права собственности (ст. 316 НК РФ). Выручку определяют из всех возможных поступлений за реализованный товар (п. 2 ст. 249 НК РФ). Поэтому при расчете надо взять курс из договора — ЦБ РФ, увеличенный на 6 процентов. На дату оплаты пересчитывать выручку от реализации не потребуется. А разницу между курсом на дату отгрузки и оплату надо учесть во внереализационных доходах или расходах (п. 11 ст. 250, подп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ).