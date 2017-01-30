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Вниманию сотрудников! Подайте в бухгалтерию заявление на социальные вычеты по НДФЛ

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30 января 26 просмотров

Компания заключила договор поставки в у.е. В контракте записано, что покупатель оплачивает поставку по курсу ЦБ РФ на дату оплаты плюс 6 процентов. Договор с отсрочкой платежа. По какому курсу признавать выручку: ЦБ РФ или по курсу ЦБ плюс 6 процентов?

отвечает:

Доходы надо отразить по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки, увеличенному на 6 процентов.

Доход в валюте пересчитывают по курсу на дату продажи-отгрузки продукции или иную дату перехода права собственности (ст. 316 НК РФ). Выручку определяют из всех возможных поступлений за реализованный товар (п. 2 ст. 249 НК РФ). Поэтому при расчете надо взять курс из договора — ЦБ РФ, увеличенный на 6 процентов. На дату оплаты пересчитывать выручку от реализации не потребуется. А разницу между курсом на дату отгрузки и оплату надо учесть во внереализационных доходах или расходах (п. 11 ст. 250, подп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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