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30 января 27 просмотров

Фирма создает в налоговом учете резервы на оплату отпусков. Это прописано в учетной политике. В январе приняли на работу нового сотрудника. Расходы на оплату его отдыха не учитывали при расчете резерва на 2017 год. Вправе ли фирма увеличить резерв на сумму отпускных новенького работника?

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отвечает:

Нет, фирма не вправе увеличить резерв на отпускные этого работника. Но в конце года надо провести инвентаризацию резерва.

Компания вправе создавать в налоговом учете резервы на предстоящие отпуска (ст. 324.1 НК РФ). Для этого она составляет смету, в которой определяет предполагаемую годовую сумму отпускных, ориентировочные расходы на оплату труда за год и процент отчислений в резерв (сумма отпускных, деленная на расходы). Процент в течение года остается постоянной величиной и утверждается в смете один раз на год. Конкретный размер отчислений в резерв определяют ежемесячно, умножив процент на фактическую месячную зарплату с учетом взносов. Все расходы на отпуска списывают за счет резерва. А значит, отпускные новичка на ежемесячную сумму резерва не повлияют.

В конце года надо провести инвентаризацию резерва — посчитать количество дней неиспользованного отпуска всех работников, а также определить средний дневной заработок. Количество дней надо умножить на заработок и увеличить на тариф взносов (п. 4 ст. 324.1 НК РФ). Полученную сумму сравнивают с остатком резерва на конец года. Если остаток меньше, разницу надо списать в расходы. Если больше — компания признает доходы.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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