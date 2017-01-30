Нет, фирма не вправе увеличить резерв на отпускные этого работника. Но в конце года надо провести инвентаризацию резерва.

Компания вправе создавать в налоговом учете резервы на предстоящие отпуска (ст. 324.1 НК РФ). Для этого она составляет смету, в которой определяет предполагаемую годовую сумму отпускных, ориентировочные расходы на оплату труда за год и процент отчислений в резерв (сумма отпускных, деленная на расходы). Процент в течение года остается постоянной величиной и утверждается в смете один раз на год. Конкретный размер отчислений в резерв определяют ежемесячно, умножив процент на фактическую месячную зарплату с учетом взносов. Все расходы на отпуска списывают за счет резерва. А значит, отпускные новичка на ежемесячную сумму резерва не повлияют.

В конце года надо провести инвентаризацию резерва — посчитать количество дней неиспользованного отпуска всех работников, а также определить средний дневной заработок. Количество дней надо умножить на заработок и увеличить на тариф взносов (п. 4 ст. 324.1 НК РФ). Полученную сумму сравнивают с остатком резерва на конец года. Если остаток меньше, разницу надо списать в расходы. Если больше — компания признает доходы.