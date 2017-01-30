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30 января 20 просмотров

Продавец вправе получить с покупателя законные проценты за пользование деньгами по статье 317.1 ГК РФ, даже если о процентах не сказано в договоре. Должен ли поставщик учесть эти суммы в доходах и вправе ли покупатель учесть расходы?

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отвечает:

Кредитор учитывает проценты в доходах на последнее число каждого месяца.

Кредитор вправе потребовать законные проценты за пользование деньгами, если иное не установлено в договоре (ст. 317.1 ГК РФ). Если стороны не предусмотрели в контракте, что проценты не начисляются, продавец должен учесть доходы, а покупатель вправе признать расходы (п. 6 ст. 250, подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ). Делать это надо на последнее число месяца.

Если поставщик откажется взыскивать проценты, то должник должен учесть прощенную сумму в доходах. Об этом сказано в письме Минфина России от 09.12.15 № 03-03-РЗ/67486. А кредитор не вправе списать начисленные проценты в расходах, так как простил долг.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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