Кредитор учитывает проценты в доходах на последнее число каждого месяца.

Кредитор вправе потребовать законные проценты за пользование деньгами, если иное не установлено в договоре (ст. 317.1 ГК РФ). Если стороны не предусмотрели в контракте, что проценты не начисляются, продавец должен учесть доходы, а покупатель вправе признать расходы (п. 6 ст. 250, подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ). Делать это надо на последнее число месяца.

Если поставщик откажется взыскивать проценты, то должник должен учесть прощенную сумму в доходах. Об этом сказано в письме Минфина России от 09.12.15 № 03-03-РЗ/67486. А кредитор не вправе списать начисленные проценты в расходах, так как простил долг.