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Бухгалтеры начисляют НДФЛ и взносы на одни и те же выплаты

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30 января 34 просмотра

В начале декабря директор срочно уехал в командировку в Германию. Деньги под отчет выдать не успели. После возвращения руководитель представил чек из гостиницы в евро. По какому курсу посчитать командировочные, чтобы списать расходы и возместить деньги работнику?

отвечает:

Это зависит от того, как работник оплатил расходы — с карточки или наличными и есть ли у него документы о покупке валюты.

Компания обязана учесть расходы и компенсировать работнику деньги, которые он потратил в поездке. Если документы выставлены в евро, их надо пересчитать в рубли. Курс банка может быть разный.

Если работник оплатил услуги гостиницы с карточки, то учесть расходы нужно по курсу банка на дату списания средств (письмо Минфина России от 10.07.15 № 03-03-06/39749). Для этого сотрудник должен приложить к авансовому отчету банковскую выписку со своего счета.

При наличных расчетах сумма расходов зависит от того, сохранились ли у работника документы об обмене валюты. Если есть справка из банка, надо взять курс из этого документа (письмо Минфина России от 03.09.15 № 03-03-07/50836). Если ее нет, а работник не получал деньги под отчет, то посчитать расходы по курсу ЦБ РФ на дату утверждения авансового отчета (подп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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