Это зависит от того, как работник оплатил расходы — с карточки или наличными и есть ли у него документы о покупке валюты.

Компания обязана учесть расходы и компенсировать работнику деньги, которые он потратил в поездке. Если документы выставлены в евро, их надо пересчитать в рубли. Курс банка может быть разный.

Если работник оплатил услуги гостиницы с карточки, то учесть расходы нужно по курсу банка на дату списания средств (письмо Минфина России от 10.07.15 № 03-03-06/39749). Для этого сотрудник должен приложить к авансовому отчету банковскую выписку со своего счета.

При наличных расчетах сумма расходов зависит от того, сохранились ли у работника документы об обмене валюты. Если есть справка из банка, надо взять курс из этого документа (письмо Минфина России от 03.09.15 № 03-03-07/50836). Если ее нет, а работник не получал деньги под отчет, то посчитать расходы по курсу ЦБ РФ на дату утверждения авансового отчета (подп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ).