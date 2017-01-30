Компания вправе списать зависшие деньги после ликвидации банка, если заявляла требования временному управляющему.

После перехода с упрощенки на общую систему компания вправе списать долги, которые стали безнадежными (подп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ). Безнадежным считается долг, по которому истек срок исковой давности или по которому обязательство было прекращено в силу закона (п. 2 ст. 266 НК РФ). Например, контрагент ликвидирован или судебный пристав подтвердил невозможность взыскания долга.

Списать деньги, зависшие из-за отзыва лицензии, можно будет, если компания является кредитором банка. То есть подала заявление на возврат денег временному управляющему (п. 12 ст. 189.32 Федерального закона от 26.10.02 № 127-ФЗ). В данном случае банк еще не ликвидирован, а срок исковой давности не применяется, если долг попал в реестр требований кредиторов при рассмотрении дела о банкротстве. Поэтому учесть расходы получится после ликвидации банка (письмо Минфина России от 04.03.13 № 03-03-06/1/6313).