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30 января 40 просмотров

Фирма с 2017 года перешла на общую систему. В этом году у банка отозвали лицензию и на расчетном счете зависли 2 млн рублей. Вправе ли фирма списать эти деньги как безнадежный долг после перехода на общий режим?

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отвечает:

Компания вправе списать зависшие деньги после ликвидации банка, если заявляла требования временному управляющему.

После перехода с упрощенки на общую систему компания вправе списать долги, которые стали безнадежными (подп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ). Безнадежным считается долг, по которому истек срок исковой давности или по которому обязательство было прекращено в силу закона (п. 2 ст. 266 НК РФ). Например, контрагент ликвидирован или судебный пристав подтвердил невозможность взыскания долга.

Списать деньги, зависшие из-за отзыва лицензии, можно будет, если компания является кредитором банка. То есть подала заявление на возврат денег временному управляющему (п. 12 ст. 189.32 Федерального закона от 26.10.02 № 127-ФЗ). В данном случае банк еще не ликвидирован, а срок исковой давности не применяется, если долг попал в реестр требований кредиторов при рассмотрении дела о банкротстве. Поэтому учесть расходы получится после ликвидации банка (письмо Минфина России от 04.03.13 № 03-03-06/1/6313).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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