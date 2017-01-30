Если ФНС не успеет утвердить новую форму отчетности, торговый сбор надо отразить в строках 240 и 260 листа 02.

Пока в декларации нет специальных строк для отражения торгового сбора, поэтому ФНС в письме от 12.08.15 № ГД-4-3/14174 рекомендует следующий порядок. Торговый сбор нужно отразить в строках 240 и 260 листа 02 налоговой декларации. Если сумма аванса в строке 200 будет меньше торгового сбора, то в строках 240 и 260 нужно записать сумму, не превышающую значение из строки 200.

Причем отражают данные нарастающим итогом. Это значит, что в строке 230 листа 02 декларации за год начисленные авансы нужно будет записать за минусом сбора, который компания отразила в строке 260 листа 02 декларации за девять месяцев.