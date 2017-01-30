Наши сайты
Ультратонкий ноутбук и школа в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№3
Февраль

В свежем «Главбухе»

Заранее сдайте первый новый расчет по взносам

Подписка
Ультратонкий ноутбук и школа в подарок!
№3
30 января 12 просмотров

Компания платит торговый сбор. Как в декларации по налогу на прибыль уменьшить сумму к уплате на сбор, если отдельные строки для этого не предусмотрены?

Формы по теме

отвечает:

Если ФНС не успеет утвердить новую форму отчетности, торговый сбор надо отразить в строках 240 и 260 листа 02.

Пока в декларации нет специальных строк для отражения торгового сбора, поэтому ФНС в письме от 12.08.15 № ГД-4-3/14174 рекомендует следующий порядок. Торговый сбор нужно отразить в строках 240 и 260 листа 02 налоговой декларации. Если сумма аванса в строке 200 будет меньше торгового сбора, то в строках 240 и 260 нужно записать сумму, не превышающую значение из строки 200.

Причем отражают данные нарастающим итогом. Это значит, что в строке 230 листа 02 декларации за год начисленные авансы нужно будет записать за минусом сбора, который компания отразила в строке 260 листа 02 декларации за девять месяцев.

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

За сколько компаний вы отчитываетесь?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.